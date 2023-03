Vincent Kompany ne pense pas encore à succéder à Pep Guardiola: «Manchester City mérite le meilleur entraîneur du monde»

Et d’ajouter sur Manchester City : « Manchester City mérite toujours le meilleur entraîneur du monde. Je ne le suis pas. En ce moment, ils ont le meilleur entraîneur, et j’espère qu’il restera encore dix ans. Sinon, ils devraient avoir le meilleur entraîneur après Pep. »

L’ancien entraîneur d’Anderlecht conclut avec le sourire : « Je me concentre sur Burnley. Nous verrons, je travaille aussi dur que possible pour m’améliorer à chaque fois. J’ai de la chance de ne pas pouvoir me blesser en tant qu’entraîneur. En tant que joueur, cela arrivait régulièrement, ce qui rendait la progression plus difficile. »