Retour à la normale au CHU Saint-Pierre cible d’une cyberattaque

Il était environ une heure du matin dans la nuit de vendredi à samedi lorsque les serveurs informatiques du CHU Saint-Pierre à Bruxelles ont commencé à sérieusement ralentir, mettant en alerte les informaticiens de garde. « Très vite, ils ont pu détecter une activité anormale sur le réseau informatique et vers 4 h du matin, ils établissaient que nous étions plus que probablement victime d’une cyberattaque », explique Philippe Leroy, CEO du CHU. « En collaboration avec les services spécialisés de la police fédérale et du parquet, nous avons lancé le plan d’urgence spécifiquement établi pour ce genre de situation. Plusieurs hôpitaux ayant déjà été la cible de pirates informatiques, nous avons mis en place une procédure pour pouvoir maintenir au maximum l’activité de l’hôpital. »

Concrètement, ces procédures impliquent la déconnexion des serveurs et un retour à la communication « papier » au sein de l’hôpital. Mais ce samedi en fin d’après-midi, les informaticiens étaient déjà parvenus à relancer les serveurs. « 100 % des applications informatiques sont à nouveau opérationnelles », explique Philippe Leroy. « Et notamment le dossier informatisé des patients, ce qui nous permet de refonctionner normalement. » Durant plusieurs heures, pour ne pas surcharger l’hôpital, la centrale 112 déviait les ambulances vers les autres hôpitaux. « Mais là aussi, les urgences sont maintenant rouvertes. L’hôpital reprend donc ses activités normales », assure le CEO qui salue le travail de ses équipes informatiques et du personnel hospitalier revenu spontanément un jour de week-end pour assurer la prise en charge des patients. En effet, hormis les urgences, l’hôpital a continué de fonctionner normalement toute la journée. Comparativement à d’autres établissements hospitaliers du pays victimes de piratage, le CHU Saint-Pierre a pu très vite relancer ses serveurs informatiques. « Nous croisons les doigts pour que cela continue ainsi mais on peut d’ores et déjà pointer l’intérêt du plan d’urgence contre les cyberattaques que nous avons construit depuis 18 mois. Il nous a aidés à être réactifs. »

Avec l’aide des policiers fédéraux et du parquet, l’équipe informatique de l’hôpital va continuer à analyser tous les recoins du réseau pour s’assurer qu’il n’y a plus aucune trace du virus. « Pour l’heure nous n’avons pas constaté une quelconque fuite de données médicales », assure le CEO.