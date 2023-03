Rafales, coups de tonnerre et neige: voici les prévisions météo pour les prochains jours

Ce samedi, le ciel sera dégagé dans la soirée, mais il se couvrira en cours de nuit, déversant quelques averses ici et là. Au sud du sillon Sambre et Meuse, les précipitations prendront la forme de neige fondante ou de neige, dans des quantités limitées. Les minima se situeront entre 0ºC en Ardenne et +3ºC ailleurs.

Dimanche matin, il fera très nuageux à couvert avec de faibles pluies ou de la bruine, et provisoirement un peu de neige fondante en Hautes Fagnes. Dans le courant de la journée, des éclaircies apparaîtront depuis l’ouest mais un risque d’averses persistera. L’atmosphère sera douce avec des températures oscillant entre 7 et 13ºC.