Grosse polémique autour de la suspension de Gary Lineker par la BBC

C’est l’histoire d’un tweet qui a mal tourné. Gary Lineker, l’ancien footballer international et journaliste sportif à la BBC, a été empêché de présenter l’émission Match Of The Day de ce samedi pour avoir critiqué l’action du gouvernement britannique sur le réseau social Twitter.

Le présentateur de légende au Royaume-Uni avait d’abord retweeté mardi 7 mars une vidéo de la ministre de l’Intérieur Suella Braverman expliquant le nouveau projet de loi sur l’immigration, en qualifiant cette politique comme étant « plus qu’horrible ».