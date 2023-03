Négar Djavadi et Veronika Mabardi, Grands Prix de l’Académie

Littérature du réel, en effet. Négar Djavadi, Prix Nessim Habif, et Veronika Mabardi, Grand Prix du roman, racontent leur expérience, leur vérité dans, respectivement, Désorientale (Liana Lévi) et Sauvage est celui qui se sauve (Esperluète). Négar Djavadi raconte sa propre histoire, à travers la narration de Kimiâ, celle d’une fille qui a quitté l’Iran de la Révolution islamique avec sa famille pour gagner la France. Veronika Mabardi tente d’approcher celle de Shin Do, son frère adoptif décédé, dont la trajectoire est pour une grande part insaisissable. Mais c’est la forme, l’écriture, qui transforme en littérature le mouvement de l’une vers l’acclimatation en France et de l’autre vers l’absent.