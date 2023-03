France: la mobilisation contre la réforme des retraites en net recul, une trentaine d’interpellations à Paris

La septième journée de manifestation contre une réforme des retraites très impopulaire portée par le président français Emmanuel Macron a rassemblé 368.000 personnes dans l’Hexagone, selon le ministère de l’Intérieur. Le syndicat Confédération générale du travail (CGT) dénombrait pour sa part plus d’un million de protestataires dans les rues françaises.

Selon le décompte du cabinet Occurrence effectué pour un collectif de médias (dont l’AFP), 33.000 personnes ont manifesté à Paris. Le ministère de l’Intérieur avance, lui, 48.000 personnes dans les rues de la capitale et la CGT dénombre 300.000 manifestants dans la Ville Lumière.

Malgré la nette différence avec les autres décomptes, le nombre d’un million constitue le bilan plus faible avancé par la centrale syndicale depuis le début du mouvement social, inférieur au 1,3 million de manifestants du 16 février. Samedi 11 février, première manifestation organisée un week-end, 963.000 manifestants avaient été dénombrés dans tout le pays par le ministère de l’Intérieur.

La réforme polémique vise notamment le report de l’âge légal de départ de 62 à 64 ans, à laquelle les Français sont, selon les sondages, majoritairement hostiles, la jugeant « injuste » notamment pour les femmes et les salariés aux métiers pénibles. Le gouvernement soutient que cette évolution est nécessaire pour répondre au vieillissement de la population et à une dégradation financière des caisses de retraite. La France est l’un des pays européens où l’âge légal de départ à la retraite est le plus bas, sans que les systèmes de retraite ne soient complètement comparables.

Une trentaine d’interpellations à Paris

Des tensions ont eu lieu samedi après-midi à Paris dans la manifestation contre la réforme des retraites en France, avec notamment de nombreux jets de projectiles contre les forces de l’ordre, quelques poubelles incendiées et vitrines caillassées. A 18h30, 32 personnes avaient été interpellées, notamment pour port d’arme prohibé et participation à un groupement en vue de commettre des violences ou dégradations, selon la préfecture de police.

La manifestation parisienne s’est élancée à 14h de la place de la République vers la place de la Nation. De premières tensions ont eu lieu vers 15h sur le boulevard Beaumarchais, avec des vitrines prises pour cible et des jets de projectiles contre les forces de l’ordre, a constaté une journaliste de l’AFP. Le cortège a été provisoirement stoppé place de la Bastille, où les forces de l’ordre ont tenté de « disloquer le bloc » constitué de manifestants radicaux, a indiqué la préfecture de police. « Plusieurs centaines de personnes » étaient présentes dans ce bloc, selon la même source.