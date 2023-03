D1A: à dix pendant 80 minutes, Seraing s’incline logiquement face à l’Antwerp (0-2)

L’Antwerp est venu s’imposer 0-2 sur la pelouse de Seraing, samedi soir dans le cadre de la 29e journée de la phase classique de la Jupiler Pro League. Réduite à dix après dix minutes de jeu et l’exclusion de Daniel Oparé, la lanterne rouge de la compétition, a rapidement concédé un premier but, puis un deuxième après moins de vingt minutes. Ce succès permet à l’Antwerp de s’emparer de la 2e place avec 60 points, en attendant le choc de dimanche (18h30) entre le leader Genk (67) et l’Union (59). Seraing reste dernier avec 19 points à 8 longueurs de Courtrai 15e et premier club hors de la zone rouge alors qu’il reste quinze points à prendre.

Dès la 3e minute, les Métallos avaient eu chaud quand Muja obligea Dietsch à s’envoler. Sur le corner, c’était Oparé qui sauvait sur la ligne son but. Mais après le renvoi du même numéro 40 sérésien, qui avait arrêté fautivement Janssen parti seul au but, Seraing ne résista que quelques minutes en infériorité numérique.

Ekkelenkamp ponctua un beau mouvement (15e, 0-1) et Janssen doubla la mise quatre minutes plus tard (19e,0-2). La cause était en entendue.

Les Anversois contrôlèrent ensuite les échanges plaçant çà et là une banderille. À la 39e, Dietsch devait encore sortir le grand jeu sur un envoi d’Avila pour éviter un nouveau but.

Au retour des vestiaires, le changement de maillot des Sérésiens, désormais en blanc, ne fit pas de miracle. Les Anversois se contentaient d’un service minimum n’ayant rien à craindre offensivement de leurs adversaires du soir. Ils auraient pu alourdir la marque à la 74e si Kerk avait cadré son envoi. Jean Butez, le gardien de l’Antwerp, effectua son seul arrêt à la 78e sur un tir de Poaty parti en slalom dans le rectangle visiteur.

Les compos

Seraing : Dietsch, Mvoue, Vagner, Marius, Poaty, Ba, Mansoni, Lepoint, Sissoko, Opare, Mbow.