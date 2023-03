Hainaut: un homme retranché dans une habitation se rend à la police

Ce samedi, en début de soirée, un Fort Chabrol a eu lieu à Fleurus (Hainaut), a rapporté Sudinfo. Un homme, qui s’est maintenant rendu, s’était retranché dans une habitation, visiblement seul, et tenait des propos menaçants. La police locale de Brunau est intervenue en fermant les accès des deux rues concernées, les rues de Clefs et Paul Tassart. Le GSA (Groupe Sécurisation et Action) de Charleroi et une équipe d’Ores sont également descendus sur place.

« L’homme voulait discuter avec un juge pour parler de problèmes familiaux, il a appelé la police pour les prévenir. Il s’était retranché avec des armes et menacer de faire sauter sa maison », explique le bourgmestre de Fleurus, Loïc D’Haeyer à nos confrères de RTL.