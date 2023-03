Paul Magnette est réélu à la présidence du PS

« L’ambition du PS est d’arriver aux élections de 2024 avec un projet fort, vigoureusement progressiste et capable de répondre aux attentes de la population. Le progrès social, la défense des acquis et la transition climatique seront au cœur de nos programmes », a souligné le parti.

« Merci à l’ensemble de nos camarades pour leur mobilisation ce week-end et leur accueil chaleureux lors des débats enrichissants qui se sont déroulés ces dernières semaines », a affirmé la direction des socialistes francophones dans son communiqué.

Dans 11 des 14 fédérations, un candidat unique se présentait au suffrage des militants. Les trois fédérations concernées par un duel étaient celles de Namur, Thuin et la Wallonie Picarde.

En octobre 2019, M. Magnette avait été élu une première fois à la présidence du Parti socialiste avec 95,4 % des voix, succédant à l’époque à Elio Di Rupo, redevenu un mois plus tôt ministre-président de la Région wallonne à la tête d’une coalition PS-MR-Ecolo. Le PS élit son président au suffrage universel des membres.

Le PS a procédé vendredi et samedi au renouvellement de ses instances, de la présidence du parti à celles des 306 Unions socialistes communales (USC) et sections locales, en passant par les 14 fédérations. Le parti a reconduit son président, Paul Magnette, – seul candidat à sa succession – pour un deuxième mandat de quatre ans.

« Partout où nous sommes représentés, nous continuerons à nous battre pour faire reculer les injustices et les inégalités », a ajouté le PS. Ses deux prochains congrès seront consacrés à l’égalité entre les femmes et les hommes, en avril prochain, et à la jeunesse, en octobre.