Un T-rex va être vendu aux enchères en Suisse, une première en Europe

Le squelette de Trinity a été assemblé pour plus de la moitié en utilisant des os de trois spécimens différents de T-rex retrouvés entre 2008 et 2013 dans des formations du Montana et du Wyoming (nord-ouest) aux Etats-Unis, toujours selon le catalogue de la vente. La tête du tyrannosaure appartient à l’un de ces trois T-rex et elle est « incroyablement bien préservée », a fait valoir l’expert.

La maison d’enchères souhaite être transparente en ce qui concerne la provenance des différentes parties du squelette, a expliqué Christian Link. L’année dernière la maison d’enchères Christie’s avait dû retirer à quelques jours de la vente à Hong Kong un autre squelette de T-rex – provenant également du Montana – en raison de doutes sur des parties du squelette.