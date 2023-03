Dans le choc au sommet de ce dimanche, l’insouciance de l’Union fera-t-elle des merveilles?

Quel est le point commun entre le Bayern de Munich et l’Union ? Ne tapez pas « PSG » dans votre moteur de recherche, cela ne vous permettra que de sourire ou de vous arracher une seconde fois les cheveux cette semaine. Par contre, si vous pianotez les mots « avion » et « Berlin », vous verrez que les deux formations ont été contraintes de rester à l’aéroport pour un souci de dégivrage.

À partir de là, quelle est la différence entre le géant de Bavière et la bande de Bruxelles ? Sa réaction par rapport à l’événement. Si le « Rekordmeister » s’en est pris à tout le personnel le 5 février 2021, les Unionistes ont préféré rigoler, souhaiter un bon anniversaire à Lucas Pirard et s’enjailler sur la musique émanant de l’enceinte transportée par Loïc Lapoussin, jeudi passé. « Cela montre juste l’esprit de l’Union », résume Philippe Bormans. « Au lieu de râler, les gars préfèrent sourire et prendre du plaisir ».

Sans se prendre la tête, parce qu’« aucun obstacle n’est insurmontable » et qu’il vaut mieux rire que pleurer. Une manière de relativiser les choses qui a souvent servi de base aux prestations de la bande à Karel Geraerts. Personne ne s’attendait à la voir enchaîner une seconde saison de feu : elle en train de fermer pas mal de bouches. Beaucoup ont souri quand elle a encaissé trois revers de rang, mais elle n’a jamais baissé pavillon, se montrant très solide émotionnellement.

Une approche qui ne sera pas différente au moment de fouler la pelouse de Genk, l’autoritaire leader de la compétition. Celui qui était venu s’imposer au Parc Duden en septembre dernier dans les arrêts de jeu sur un but de Samatta (1-2). Un revers qui reste en travers de la gorge d’éléments prêts à de nouveau déjouer les pronostics. « La fatigue est un facteur sur lequel mes joueurs ne veulent pas se baser. Ils ont chaque fois trouvé les moyens de puiser dans leurs ressources pour afficher du dynamisme et de la combativité en toutes circonstances. Ce sera encore le cas à Genk, pour essayer d’engranger une nouvelle victoire ».

Pas d’excuse ou de timidité de la part du mentor unioniste. Le groupe avance avec joie et s’amuse des événements qui pourraient venir perturber son quotidien. « Ce qui est fou, c’est que l’Union réclame presque de jouer autant de matches », sourit Wouter Vrancken. « Tu ne les vois jamais en train de se plaindre d’enchaîner les efforts ou d’avoir moins de temps pour récupérer. C’est une force mais je ne veux pas trop me focaliser sur eux. J’ai déjà assez de travail à fournir avec mon équipe ».