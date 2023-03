Isaac Mbenza a tout tenté pour mener Charleroi à la victoire face à OHL... en vain: «Un match que je préfère oublier»

Contre OHL, le Sporting avait l’opportunité d’enchaîner enfin une 3e victoire consécutive. Caramba, encore raté ! « On aurait aimé réussir et on a tout essayé. C’est la première fois qu’on avait vraiment la possibilité de gagner trois matches de suite. Il nous a manqué cette dose de réussite », commentait Isaac Mbenza.

Face à une équipe convalescente, ses équipiers, Badji, Bayo, Heymans et d’autres, ont galvaudé pas mal d’occasions. En forme, Mbenza a été le principal pourvoyeur de bons ballons, confirmant ses sensations actuelles. « Oui, peut-être. Mais ça n’a pas servi à l’équipe. Donc, c’est un match que je dois oublier. J’ai fait de bonnes choses, mais cela n’a pas fini par un but ou une passe décisive », lâchait-il.

À l’issue de la rencontre, il défendait ses attaquants, notamment Vakoun Bayo, bien loin en ce moment de la réussite de son premier passage. « On fait de meilleurs résultats depuis son arrivée. Il est là, il sait garder un ballon et faire une passe. C’est un attaquant complet. Un vrai neuf. Et ça nous fait du bien, car ça nous a manqué au premier tour. Là, il était dégoûté. Je lui ai parlé. On garde confiance en lui ».

Depuis deux rencontres et demie, l’ancien joueur de Montpellier et de Huddersfield assure l’intérim sur le flanc gauche, à la place de Joris Kayembe, de nouveau attendu à l’entraînement. Mais pas sûr que le néo-international congolais, même rétabli, retrouve tout de suite ses prérogatives…

« Je ne sais pas. On m’a utilisé un peu partout cette saison et j’ai chaque fois essayé de donner le meilleur de moi-même », ajoutait-il. « Si le coach pense que le meilleur choix, c’est de me mettre sur le banc, en pointe ou au milieu de terrain, peu importe. J’accepterai la décision ».

Même si les mines étaient basses au sortir du vestiaire vendredi soir, les Carolos n’ont pas encore perdu tout espoir de Top 8. « Non, il reste encore des matches. Tout dépendra des résultats de nos adversaires. Il faudra aussi que l’on gagne ».