Seraing s’est fait balayer par l’Antwerp: une soirée de plus à oublier pour un club qui file vers la D1B...

Spectacle étonnant et même totalement anormal dès l’entrée des deux formations sur la pelouse (en assez bon état). En effet, Sérésiens et Anversois évoluent en rouge et noir. Évidemment, les visiteurs ont une vareuse noire et un short rouge, tandis que les locaux proposent l’inverse, mais personne ne comprend comment M. Laforge a autorisé cela. On va aussi mal cerner une autre décision de l’arbitre. Après dix minutes, il renvoie Daniel Opare aux vestiaires. L’arrière sérésien a certes accroché Janssens, mais tellement légèrement que la faute n’était même pas évidente.