Eden Hazard revient sur l’échec de la Belgique à la Coupe du monde 2022: «Je pensais jouer contre la Croatie»

Au micro de la RTBF, il explique ainsi sur ce match contre la Croatie : « C’était une surprise, je pensais jouer. Le coach me l’a dit deux heures avant le match. Les décisions du coach, je les accepte. J’avais envie d’être sur le terrain, mais je ne peux pas lui donner tort, on fait un super match. Il nous manque juste un petit but. »

Et d’ajouter à propos de ce match : « Après le match contre le Maroc, j’étais content de mon match mais le lendemain, je ne m’entraîne pas parce que j’ai un problème à l’adducteur. En m’expliquant que je n’étais pas titulaire, Martinez a d’ailleurs évoqué une raison médicale plutôt qu’une raison sportive. Lui dans sa tête, il ne s’imaginait pas jouer un 3e match couperet où on doit gagner pour passer. Dans sa tête, c’était prévu que je ne joue pas ce 3e match pour être prêt pour les 8e de finale. Si j’en veux à Martinez ? Non, jamais. Déjà, c’est quelqu’un que je respecte énormément. »