Karim Benzema répond une nouvelle fois à Didier Deschamps (photo)

Karim Benzema et Didier Deschamps continuent de se répondre par déclarations interposées. Comme l’explique la Voix du Nord, l’attaquant du Real Madrid a en effet délivré un nouveau message via son compte Instagram samedi. « Bon bah je vais devoir m’expliquer pour le peuple » a posté en story l’ancien attaquant des Bleus, dans une photo de lui assis sur une voiture, tête baissée et bras levé.

L’affaire a redémarré samedi avec un entretien au Parisien de Didier Deschamps, où le sélectionneur des Bleus expliquait que l’attaquant, forfait sur blessure à la Coupe du Monde, lui « avait dit qu’il n’aurait pas été prêt » pour la suite du tournoi, version contestée avec ironie par le joueur.

Touché à une cuisse, le Ballon d’Or 2022 avait dû renoncer à la Coupe du monde au Qatar à trois jours de l’entrée en lice de l’équipe de France contre l’Australie, et avait quitté précipitamment l’hôtel de la sélection à Doha. Mais il avait finalement repris l’entraînement avec son club le 10 décembre, quatre jours avant la demi-finale contre le Maroc. « Karim m’a dit lui-même qu’il n’aurait pas été prêt », a souligné Didier Deschamps.

« Quand Karim s’est blessé, notre médecin l’a accompagné à la clinique Aspetar pour passer une IRM, a également raconté Deschamps. Karim a transmis les résultats à quelqu’un qui le suit à Madrid et qui lui a également donné un avis. Quand il est rentré à l’hôtel, il était déjà plus de minuit. J’ai rejoint Karim dans sa chambre avec notre docteur qui était venu me faire le compte rendu de l’IRM (…) Karim est meurtri car cette Coupe du monde représentait beaucoup pour lui. Il me dit : C’est mort ».

« On est restés ensemble une vingtaine de minutes, a ajouté le patron des Bleus. En le quittant je lui dis : Karim, il n’y a pas d’urgence. Tu organises ton retour avec le team manager.+ En me réveillant, j’apprends qu’il est parti. C’est sa décision, il ne vous dira pas le contraire, je la comprends et la respecte ».