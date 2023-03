«A deux doigts de verser une petite larme»: Eden Hazard se confie sur sa retraite internationale

Le 7 décembre dernier, Eden Hazard décidé de prendre sa retaite internationale, un peu à la surprise générale. Après 126 sélections, le capitaine des Diables rouges a fait un pas de côté après l’échec de la Belgique à la Coupe du monde au Qatar. Interrogé par nos confrères de la RTBF, l’ailier du Real Madrilène est revenu sur cette annonce.

Il la justifie ainsi : « Il y a plusieurs facteurs. J’ai commencé à y réfléchir après l’Euro. À l’époque, j’avais beaucoup travaillé, je me suis blessé, je n’ai pas pu jouer contre l’Italie. Ça m’a mis un vrai coup au moral. Il y a plein de choses. Je suis ici à Madrid avec Toni Kroos qui a arrêté la sélection allemande il y a deux ans et qui me dit que quand les autres joueurs sont en sélection, lui peut profiter avec ses enfants. Et puis, le coach est parti, on avait une très bonne relation. Il y a aussi des jeunes qui poussent. Je me voyais mal ne pas jouer au Real Madrid puis arriver en sélection et jouer, alors que des jeunes méritent de jouer chez les Diables. »

Le joueur ajoute de 32 ans que cette annonce était « nécessaire » : « Je savais déjà que j’allais arrêter après la Coupe du monde. Je suis d’ailleurs un peu triste de comment la Coupe du monde s’est déroulée. »

Et d’expliquer à propos de son message : « C’est surtout par après que ça fait quelque chose. Je sentais que les gens étaient un peu tristes. À ce moment-là, j’étais à New-York avec la famille. J’ai été à deux doigts de verser une petite larme, mais plus par rapport à la réaction des anciens coéquipiers, des gens du milieu, ça m’a fait chaud au coeur. »

Hazard a également profité de cette interview pour évoquer ses coéquipiers en sélection : « Après le dernier match, dans le bus, j’avais dit à certains coéquipiers, ceux avec qui j’étais là depuis plusieurs années, que c’était fini. Leur réaction m’a fait chaud au coeur. Je m’attendais à ce qu’ils disent “Bah oui, tu ne joues plus beaucoup…” mais non, ils étaient surpris. La coupe du monde n’a pas été déterminante. Qu’elle se passe bien ou mal, j’avais déjà pris la décision avant. C’était le moment de s’arrêter, tout simplement. »