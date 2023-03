Voici pourquoi l’affaire Gary Lineker secoue toute l’Angleterre

Personne n’a voulu prendre sa place aux manettes de « Match of the Day » samedi soir. On ne remplace pas Gary Lineker, suspendu par la BBC. Critique envers la politique migratoire du gouvernement conservateur, tous les silences ont parlé en faveur de l’ancien joueur de l’équipe nationale.

Pas de présentateur, pas de consultants, pas de commentaires et un « Match of the Day » réduit à 20 minutes. Vite fait, bien (?) fait. À la sauvette. La BBC aurait certainement souhaité ce même traitement abrégé et exprès pour sa décision de suspendre sa star – plus de deux millions € de salaire annuel, le mieux payé à la « Beeb » – Gary Lineker.

Or c’est bien tout le contraire qui se produit : « Auntie » a momentanément bâillonné son présentateur vedette, mais elle n’a pas réussi à museler les passions, tant s’en faut. Rarement, un silence aura engendré autant de bruit. En effet, cette mesure a déchaîné un vent de rébellion à l’intérieur même de l’institution et un débat sur la place publique à l’ampleur inattendue.