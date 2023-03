Bruno Colmant: «La chute de la Silicon Valley Bank n’est pas un problème systémique»

SVB. Trois lettres qui identifient la « Silicon Valley Bank », une institution incontournable dans l’écosystème des start-up américaines, mais largement inconnue en Europe… jusqu’à ces derniers jours. En cause : une chute soudaine et vertigineuse, d’autant plus inquiétante qu’elle ne peut que rappeler les prémices de la crise financière de 2008. Le point avec Bruno Colmant, professeur de finances et membre de l’Académie royale de Belgique, entre autres, qui s’exprime évidemment en l’état actuel du dossier.

Pourquoi SVB sombre-t-elle ? Et pourquoi maintenant ?