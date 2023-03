Malgré la défaite du Standard contre Bruges, Noë Dussenne croit toujours au top 4: «On va tout faire pour relever la tête»

Le Standard s’est incliné ce dimanche à l’extérieur contre Bruges (2-0). Une défaite qui éloigne les Rouches du top 4 mais malgré cela, Noë Dussenne veut toujours croire aux Playoffs 1. En interview, le défenseur liégeois expliquait qu’il y avait des regrets après ce revers : « Un goût amer, parce qu’on sait qu’on est capable de plus. On a manqué de tempo, on a joué trop latéral. Dommage car on pouvait faire quelque chose de bien. »

Et d’évoquer les ambitions du Standard avant le match : « On est venu avec des intentions. On voulait entrer dans le top 4 mais il reste encore cinq matchs. On va tout faire pour relever la tête et aller la chercher. »