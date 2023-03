Un espace privilégié pour les annonceurs écoresponsables sur la RTBF

Seuls les marques et produits répondant à des critères stricts auront accès à ces écrans spéciaux diffusés juste avant le JT de 13h et 19h30.

Des écrans publicitaires d’un nouveau genre vont faire leur apparition sur La Une (RTBF) cette semaine, juste avant le JT de 13h00 et de 19h30. Baptisés « Blue screen », ils seront uniquement réservés à des annonceurs et des produits répondant à des critères d’écoresponsabilité. L’objectif est d’offrir un espace privilégié et une visibilité optimale à ces annonceurs verts pour encourager les marques à s’engager dans cette voie et pour promouvoir la consommation durable.