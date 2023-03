Tom Barman: «Tout disque peut être le dernier»

Tom nous donne rendez-vous à l’hôtel August, à Berchem, à deux pas du studio anversois du groupe. Ce qui n’empêche pas le chanteur de débarquer avec sa petite Fiat 500 vintage facile à garer. Il tient la forme, Tom, pour parler de ce huitième album, How To Replace It, qui va les amener dès ce mois de mars dans une vaste tournée européenne passant à quatre reprises cette semaine à l’AB. Une salle que dEUS a remplie à huit reprises en 2019, dans le cadre du Ideal Crash Anniversary Tour.

Comment s’est passé l’enregistrement de ce dernier album entamé en 2018 ?