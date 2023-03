Guerre en Ukraine: à Bakhmout, la contre-offensive se prépare face à l’avancée russe

L’armée ukrainienne continue dimanche de défendre Bakhmout, avec l’objectif de « gagner du temps » dans cette ville de l’est de l’Ukraine dont Moscou tente de s’emparer depuis l’été au prix de lourdes pertes.

« Les vrais héros sont les défenseurs qui tiennent le front de l’Est sur leurs épaules », a salué le commandant des forces terrestres ukrainiennes Oleksandre Syrsky. « Il faut gagner du temps pour accumuler des réserves et lancer une contre-offensive, qui n’est pas loin », a-t-il encore dit, cité samedi par le service de presse de l’armée, sans donner plus de précisions sur cet assaut potentiel.

L’armée ukrainienne a affirmé dimanche que « 15 localités dans la zone de Bakhmout avaient essuyé des tirs russes la veille, signe de l’intensité des combats actuellement dans la zone.

Si les observateurs doutent de l’importance stratégique de Bakhmout en elle-même, cette bataille – la plus longue depuis le début de l’offensive russe il y a plus d’un an – a acquis une valeur symbolique, tant pour Kiev que pour Moscou, qui voudrait obtenir là une victoire après plusieurs revers humiliants.

L’armée russe poursuit parallèlement ses attaques dans d’autres régions.