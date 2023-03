Météo: l’IRM déclenche une alerte jaune et annonce une chute importante des températures

Dimanche, quelques éclaircies apparaîtront depuis l’ouest mais un risque d’averses persistera. Le vent d’ouestsudouest sera soutenu, assez fort en bord de mer et modéré dans l’intérieur. Des rafales proches de 50 km/ h, et même de l’ordre de 60 km/ h à la mer et sur le relief, seront possibles. L’IRM a d’ailleurs déclenché une alerte jaune au littoral jusque lundi soir.

Lundi, il fera d’abord très nuageux avec des périodes de pluie. Ensuite, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux. Le vent sera fort présent dans l’intérieur du pays, avec des rafales de 60 à 75 km/h, et des pointes de 80 à 90 km/h à la Côte. Il fera très doux avec des maxima de 11 degrés en haute Ardenne à 17 degrés dans le centre.

La nuit de lundi à mardi, le risque de précipitations se maintiendra. Il y aura encore beaucoup de vent et les températures diminueront pour atteindre 5 à 9 degrés en fin de nuit.

On devrait d’ailleurs perdre une dizaine de degrés entre les journées de lundi et mardi avec une nouvelle fois un temps très venteux et variable.

Retrouvez les prévisions météo région par région.

