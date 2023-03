L’avis de Stéphane Breda: «La faute qui amène le 2e but brugeois n’est pas évidente»

Les regards de notre consultant arbitrage Stéphane Breda se sont focalisés sur trois phases à l‘occasion du duel entre « Blauw en Zwart » et « Rouches » sur la pelouse de Jan Breydel Stadion.

57e : semelle d’Odoi sur Dönnum. « M. Visser donne une bonne carte jaune justifiée pour le joueur brugeois », note-t-il. « Odoi ne va pas dans son intervention de manière disproportionnée, auquel cas il aurait dû recevoir la rouge. Le VAR n’est d’ailleurs pas revenu sur la phase. »

83e : carte jaune pour Bokadi après une faute de main. « J’ai en effet le sentiment qu’il est averti pour cette faute. C’est clair qu’il ne l’a pas fait exprès. Comme ce n’est pas la première fois cette saison qu’un joueur est averti pour cette raison et au regard de la règle de la surface corporelle, j’imagine que des instructions ont été données dans ce sens. »

85e : coup-franc pour faute de Zinckernagel sur Odoi. « J’avoue que je n’ai pas vu grand-chose de fautif sur cette action. Le seul doute que j’ai, c’est que je ne vois pas pour quelle raison Odoi tombe alors qu’il a déjà donné le ballon. Son geste n’a pas été entravé, est-il touché au talon ? En tout cas, je ne le vois pas. Et c’est vrai que M. Visser met un temps très long pour revenir à la faute mais il faut savoir que c’est toujours possible tant qu’il n’a pas donné du bras le signe de l’avantage. On ne peut considérer que Lang, barré par deux défenseurs, ait vraiment exploité cet avantage. Mais c’est vrai que M. Visser aurait pu siffler plus tôt. »

Son avis sur les autres rencontres déjà disputées

FC Malines – Saint-Trond. « Sur le penalty accordé aux Malinois, le VAR est allé dénicher quelque chose que personne n’avait vu et que personne n’avait réclamé. Il faut aller au 3e ou même au 4e ralenti pour voir que le défenseur trudonnaire a certes le bras légèrement décollé… mais comment aurait-il pu faire autrement ? En tout cas, je ne l’aurais pas sifflé.

Eupen-Ostende. « Le penalty pour permettre à Ostende de faire 0-1 et la carte rouge infligée à Tanghe sont justifiés. L’égalisation ostendaise pour faire 4-4 intervient au-delà du temps additionnel mais je n’en connais pas la raison. »