À Seraing, «L’affaire des maillots» a tout éclipsé

On ne parlait que de cela dans les tribunes, dans les salles du Pairay. Un imbroglio consternant au niveau des équipements, une sorte d’opéra-bouffe dont les Sérésiens furent les héros malencontreux. Il ne leur manquait vraiment plus que cela…

Dès la montée des deux formations sur la pelouse, c’est la stupeur. Seraing et l’Antwerp jouent tous les deux en rouge et noir ! Vareuse noir et bleu très sombre, short rouge, bas rouges pour les visiteurs, maillot rouge et noir, short noir, bas rouges coté local. Comment M.Laforge, l’arbitre a-t-il pu laisser la rencontre débuter alors qu’indiscutablement, cela prêtait à confusion. Les fautifs ? Les Anversois, qui durant la semaine, avaient renseigné une livrée bleu.