Un homme d’affaires belge soupçonné de vouloir participer à un coup d’Etat au Congo

Depuis six mois, Thierry Lakhanisky, domicilié à Lasne et spécialiste de la vente de gros hélicoptères de transport, est en détention préventive à la prison de Saint-Gilles. Il a été arrêté pour son implication supposée dans le commerce d’armes de guerre et l’acheminement de matériel militaire vers des pays d’Afrique et du Moyen-Orient placés sous embargo. Mais avant tout, ce sont les relations entre la Belgique et le Congo qui forment le cœur du dossier : depuis des années, Lakhanisky entretenait des contacts avec le général congolais John Numbi, inspecteur général de la police sous la présidence de Joseph Kabila. Le mandat d’arrêt de Lakhanisky fait état de ces liens et il évoque aussi, au conditionnel, « un projet lié à un potentiel coup d’Etat organisé par ledit général, proche du camp Kabila, au Katanga. »