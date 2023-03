La ministre du Budget: «Nous prenons l’avertissement de Fitch au sérieux»

L’agence de notation Fitch a « baissé la perspective » de la Belgique, pointant ses déficits. A une semaine du conclave, la ministre Alexia Bertrand ne minimise pas, et appelle à réduire « la charge croissante des dépenses de pension ». De son côté, Giuseppe Pagano, économiste, estime nécessaire de retracer « une trajectoire de diminution de la dette ».

Les agences de notation rôdent comme à chaque fois que les difficultés s’amoncellent, il faut prendre garde. En l’occurrence, Fitch a baissé la perspective de la Belgique de « stable » à « négative », apprenait-on dans un communiqué expédié il y a 48 heures, la note du pays étant toutefois maintenue à « AA- », au septième rang sur une échelle en comportant une vingtaine et mesurant chacun le risque de solvabilité financière d’un Etat ou d’une entreprise.

Rien de grave à ce stade, mais c’est un avertissement. Fitch, Moody’s et Standard & Poor’s, les trois agences de notation néolibérales réputées, peuvent faire la pluie et le beau temps sur les marchés financiers, et se sont spécialisées dans la pluie, parfois même l’orage.