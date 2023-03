Indian Wells: Daniil Medvedev et Carlos Alcaraz plus que jamais favoris

Déjà privé de Djokovic et Nadal, le Masters 1000 californien a perdu 13 têtes de série, après seulement deux tours, dont Tsitsipas !

Tsitsipas (2e), De Minaur (16e), Coric (18e), Musetti (19e), Berrettini (20e), Dimitrov (21e), Bautista-Agut (22e), Evans (24e), Shapovalov (25e), Kecmanovic (26e), Van De Zandschulp (28e), Nishioka (29e) et Cressy (32e) : après seulement deux tours, le premier Masters 1000 de la saison s’est déjà vidé de 13 têtes de série ! Une hécatombe record depuis l’édition 2007. Déjà que l’épreuve californienne avait dû éponger les forfaits de Djokovic, Nadal, Kyrgios, Cilic et autre Goffin, voilà qu’elle s’est ouverte comme jamais à une semaine de la consécration. Enfin, ouverte, tout est relatif car deux joueurs se frottent les mains avec sourire en voyant cette cure d’amaigrissement du tableau. Daniil Medvedev et Carlos Alcaraz. Le Russe a enregistré son 15e succès d’affilée (!) en ne laissant que des miettes à l’Américain Nakashima (6-4, 6-3). Quant à l’Espagnol qui revenait de blessure (jambe droite), il a rassuré tous ses fans en ne laissant que des miettes à l’Australien Kokkinakis (6-3, 6-3).