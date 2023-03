Arnaud De Lie livre ses impressions après Paris-Nice: «Je m’attendais à une course plus dure»

Arnaud De Lie est rentré au pays pour se ressourcer auprès de ses proches, une nécessité fondamentale dans son parcours, son apprentissage, son ressenti. Bien que la proximité de Milan-Sanremo soit à l’agenda et qu’il devra reprendre l’avion jeudi pour Milan, l’Ardennais a préféré se retirer de sa première « Course au soleil » au matin de l’avant-dernière étape afin de se reposer. Ses conclusions sur Paris-Nice sont à l’image de ses résultats : mitigées, avec une pointe de frustration mais ces réflexions ne remettent nullement en cause son esprit de vainqueur, sa nature positive et optimiste.