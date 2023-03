Jean-David Zeitoun: «La société dépense toujours plus pour traiter des maladies qu’elle engendre»

Dans son livre « Le suicide de l’espèce », l’épidémiologiste français appelle à un sursaut politique pour réguler une croissance qui produit toujours plus de pollution et de malbouffe.

Une anomalie de masse. Voilà ce que décrypte l’éminent épidémiologiste clinique français, Jean-David Zeitoun, dans son dernier opus volontairement provocateur : « Le suicide de l’espèce ». Il pointe du doigt cette croissance économique effrénée qui mène à toujours plus d’activités humaines à risque pour la santé. Le scientifique met en exergue deux problèmes sanitaires majeurs qui appellent d’urgence à des mesures politiques de régulation : la pollution et la production industrielle agroalimentaire qui met sur le marché des produits riches en sucre et en gras et donc néfastes pour la santé. Pour lui, il faut casser ce cercle vicieux qui fait mourir notre espèce à petit feu.

Votre livre est un peu un plaidoyer pour un réveil des consciences sur l’absurdité de nos modes de vie actuels, expliquez-nous ?