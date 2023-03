Hockey: première défaite pour le Léopold et succès important pour Uccle Sport

Dragons – Léopold : 3-2. L’affiche de cette 14e journée en Division d’Honneur messieurs a parfaitement répondu aux attentes puisque les 2 équipes ont proposé une prestation de haut vol et un duel passionnant jusqu’au coup de sifflet final. Un match plein qui a tourné à l’avantage des Anversois qui ont donc infligé leur première défaite de la saison aux Ucclois qui ne sont pas parvenus à maîtriser leurs nerfs durant une grande partie des débats. L’équipe locale, qui avait récupéré Blake Govers, son international australien, en milieu de semaine, prenait la direction des opérations via Max Luyten qui ouvrait la marque après seulement 8 minutes. Le Dragons dominait les échanges durant cette première période mais Dylan Englebert égalisait un quart d’heure plus tard. Après la pause, Henri Raes permettait aux protégés de Craig Fulton de reprendre les devants (49e) avant que Robbert Rubens ne fasse le trou, 120 secondes plus tard. Un 3e but qui réveillait les Bruxellois qui se montraient, enfin, un peu plus inspirés.