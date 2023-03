Crise de l’accueil: la police se prépare à déloger des demandeurs d’asile d’un bâtiment public à Bruxelles

Plusieurs fourgons de police ainsi que des canons à eau entouraient, dimanche soir vers 20h20, un bâtiment investi quelques heures plus tôt par une septantaine de demandeurs d’asile, rue Georges Matheus à Saint-Josse-ten-Noode. De nombreux policiers sont présents, certains accompagnés de chiens, pour déloger les personnes présentes dans le bâtiment.

À lire aussi Migration: la Vivaldi s’entend sur un catalogue de bonnes intentions à concrétiser

Des discussions ont eu lieu sur place, dimanche après-midi vers 15h, entre la police et des membres du collectif Stop à la crise de l’accueil, peu après que les demandeurs d’asile ont pénétré dans un bâtiment vide de l’État fédéral. Cet immeuble est destiné à abriter le futur centre de crise national. Selon le collectif Stop à la crise de l’accueil, le bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode, Emir Kir, a ordonné à la police de ne pas intervenir, tolérant cette occupation.

Mais quelques heures plus tard, vers 19h, les effectifs policiers sur place ont été renforcés et ceux-ci ont bloqué les accès au bâtiment. Une heure plus tard, de nouveaux effectifs sont arrivés, certains avec des chiens, ainsi que plusieurs fourgons et des autopompes munies de canons à eau de la protection civile. Une expulsion des personnes dans le bâtiment est en préparation, selon le porte-parole du collectif.