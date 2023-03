L’Union a retrouvé toute sa superbe et revient à cinq points du leader Genk

Comme face à Berlin jeudi dernier, l’Union a su souffrir, encaisser les coups, mais ne pas rompre. Car ce dimanche soir, les Saint-Gillois ont été malmenés une partie de la rencontre, surtout en première période. La preuve en statistiques : Genk a mis le pied sur le ballon près de 70 % du temps et réalisé plus de 561 passes. Soit plus de deux fois plus que l’Union qui n’en a réalisé que 239… La victoire saint-gilloise s’est donc, avant tout, dessinée au mental. « C’est surtout dans la tête que ça s’est joué », confirmait d’ailleurs le coach Karel Geraerts à l’issue de la rencontre. Car ses troupes ne se sont en effet pas laissées démonter après le penalty accordé aux Genkois pour une faute de bras dans le rectangle de Van der Heyden (22e).