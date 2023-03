Killian Sardella après la victoire d’Anderlecht contre le CS Bruges: «Islam Slimani nous apporte beaucoup»

Killian Sardella illustre à sa manière le renouveau de son club. Lui qui a si souvent été chambré par ses propres supporters parvient à élever son niveau pour devenir un pion de base sur l’échiquier bruxellois. Ce fut encore le cas face au Cercle Bruges. Un léger sourire aux lèvres, le défenseur des Mauves savourait : « Nous avons bien respecté les consignes données par le coach. Quand on réalise la première mi-temps qui a été la nôtre, on se facilite la vie pour la suite des événements. À part une petite frayeur sur un envoi qui a frappé notre montant, nous n’avons rien concédé. Notre deuxième période a été moins bonne, c’est vrai. Toutefois, nous sommes parvenus à contrôler les échanges et à marquer un deuxième but. »

Puisqu’il est question de ces réalisations victorieuses, comment ne pas évoquer Islam Slimani, auteur d’un nouveau doublé. « Il nous apporte beaucoup », se réjouit Sardella. « Je comprends le désarroi de nos adversaires. À l’entraînement, nous mesurons combien il est compliqué de s’opposer à lui ».

Avec le vent en poupe, Anderlecht s’éveille à de modestes ambitions, certes, mais bien réelles. Il est loin le temps où mauve rimait systématiquement avec le mot titre. Aujourd’hui, une qualification dans le Top 8 constitue un objectif concret. « Nous sommes bien partis pour y parvenir », assure-t-il. « Notre prochaine rencontre, en championnat, nous opposera à l’OHL. Avançons pas à pas. Après, on verra ».