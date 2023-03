Crise de l’accueil: la police «met en place un siège» autour d’un bâtiment occupé par des demandeurs d’asile à Bruxelles

« La police met en place un ’siège’ plutôt qu’une expulsion semble-t-il », a commenté le porte-parole du collectif Stop à la crise d’accueil. « Toutes les entrées sont contrôlées par les policiers, ce qui empêche toute entrée de nourriture, de couvertures, d’eau, etc. Ils semblent vouloir jouer l’épuisement », a-t-il ajouté.

La police continuait d’encercler, dimanche soir vers 22h, un bâtiment investi quelques heures plus tôt par une septantaine de demandeurs d’asile, rue Georges Matheus à Saint-Josse-ten-Noode. De nombreux policiers sont présents et contrôlent les entrées dans le bâtiment, mais ils ne procèdent pas à une expulsion, qui était redoutée par les demandeurs d’asile dès lors que les effectifs policiers se sont accumulés depuis quelques heures.

Dimanche vers 15h, une septantaine de demandeurs d’asile ont pénétré dans un bâtiment vide de l’État fédéral, situé rue Georges Matheus à Saint-Josse-ten-Noode. Cet immeuble est destiné à abriter le futur centre de crise national. Peu après, des discussions ont eu lieu sur place entre la police et des membres du collectif Stop à la crise de l’accueil. Selon ce dernier, le bourgmestre de Saint-Josse, Emir Kir, a ordonné à la police de ne pas intervenir, tolérant cette occupation.

Mais quelques heures plus tard, vers 19h, les effectifs policiers sur place ont été renforcés et ceux-ci ont bloqué les accès au bâtiment. Vers 20h, de nouveaux effectifs encore sont arrivés, certains avec des chiens, ainsi que plusieurs fourgons et des autopompes munies de canons à eau de la protection civile. Une expulsion des personnes dans le bâtiment était redoutée, mais les policiers ne sont finalement pas entrés.