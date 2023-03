Brian Riemer après la victoire d’Anderlecht contre le CS Bruges: «Je voudrais conserver Slimani la saison prochaine»

Anderlecht s’est imposé face au Cercle de Bruges ce dimanche (2-0), grâce à un doublé d’Islam Slimani, qui permet aux Mauves de revenir à un petit point du Top 8. « On avait un plan de jeu et on l’a parfaitement respecté », s’est félicité Brian Riemer après la rencontre. « On l’a travaillé durant les deux derniers jours. Quand tout le monde applique les choses comme il faut, c’est beau et simple. Mais c’est un énorme travail. »

Le coach anderlechtois est ensuite revenu sur le manque de réalisme de ses joueurs, qui ont raté beaucoup d’occasion de faire le break, avant que Slimani ne vienne finalement soulager tout le monde en fin de match. « Dans le vestiaire, Verschaeren et Dreyer avaient la tête basse et s’en voulaient de ne pas avoir marqué en première période », raconte le T1 danois en ajoutant. « On aurait dû gagner par plus que deux buts d’écart. »