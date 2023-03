Philippe Albert: «Le Standard peut se mordre les doigts de son manque de réalisme à Bruges»

1 Face au Standard, Bruges ne pouvait pas faire pire qu’avant le repos

« Si le FC Bruges avait été à son niveau cette saison, c’est évident que le Top 4 aurait été connu depuis longtemps. À ce niveau-là, le Standard a fait une mauvaise affaire puisque cela va sans doute se jouer entre les Brugeois et les Gantois. On rappellera encore une fois tous ces points perdus au Cercle, contre OHL, Courtrai… Ce dimanche, les hommes de Ronny Deila peuvent se mordre les doigts d’avoir manqué de réalisme. Ce Bruges-là était à prendre avant le repos. Pire que ce que les « Blauw en Zwart » ont montré dans les 45 premières minutes, ce n’était pas possible. Mata hors-position, Vanaken l’ombre de lui-même, Nielsen qui ne semblait plus capable d’être utile sur phase arrêtée, etc. Les Rouches auraient dû en profiter. Devant son public, tu sais bien que cette équipe de Bruges va se reprendre après le repos et obtenir l’une ou l’autre possibilité. Comme sur le 1-0 où Perica annule le hors-jeu. Avec deux équipes à dépasser, le Standard est en mauvaise posture pour ce fameux Top 4. »