Le beau geste d’Emiliano Martinez: le portier argentin a vendu aux enchères ses gants de la Coupe du monde pour la bonne cause

En février, l’excentrique gardien a offert la paire de gants qu’il a porté durant le Mondial à la Fondation pédiatrique argentine. Et ce dans un but bien précis : permettre à la FUPEA de la vendre aux enchères, afin de lever des fonds. Ce qui est désormais chose faite.

Depuis sa victoire en finale de la Coupe du monde, Emiliano Martinez a pris l’habitude de faire les gros titres des journaux, mais pas pour de bonnes raisons. Entre une célébration obscène, des déclarations fracassantes et des moqueries à répétition concernant Kylian Mbappé, l’Argentin a fait couler pas mal d’encre. Mais, cette fois, c’est pour une bonne raison que le portier d’Aston Villa fait parler de lui.

Afin d’attirer plus de monde, Emiliano Martinez a même donné une visioconférence, afin de discuter avec ses fans des meilleurs moments de la dernière Coupe du monde. Résultat : plus de 30.000 visiteurs ont été recensés sur la vente aux enchères en ligne et la paire de gants est partie à 45.000 dollars. Cet argent sera donné au pôle oncologie de l’hôpital pédiatrique public de Buenos Aires.