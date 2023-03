Le FC Barcelone s’impose difficilement à Bilbao et poursuit sa route en tête du classement

Raphinha a inscrit l’unique but de la rencontre en fin de première période (45e+2). La fin de match était difficile pour le Barça. Le poteau sauvait Marc-André ter Stegen sur une frappe d’Alex Berenguer (72e), puis l’arbitre annulait, après intervention du VAR, un but d’Inaki Williams pour une main d’Iker Muniain (87e) et, enfin,Ter Stegen et Jules Koundé repoussaient les assauts de Bilbao (90e+3).

Barcelone trône en tête de la Liga avec 65 points, 9 de plus que le Real, qui a battu 3-1 l’Espanyol samedi. Le Clasico figure au programme de la 26e journée dimanche prochain.