Oscars: «Everything Everywhere All At Once» sacré meilleur film

La comédie déjantée « Everything Everywhere All At Once » a remporté dimanche l’Oscar du meilleur film, dominant la 95e cérémonie des récompenses reines du cinéma américain. Mélange d’action, d’humour potache et de science-fiction, ce film qui suit les aventures d’une propriétaire de laverie surmenée, soudainement plongée dans des univers parallèles, a également permis à ses acteurs Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis et Ke Huy Quan de remporter un Oscar.

Trou noir en forme de bagel, godes utilisés comme des nunchakus, rochers philosophes : les ingrédients de ce long-métrage, où une propriétaire de laverie se retrouve plongée dans des univers parallèles, en faisaient sur le papier un candidat trop foldingue pour l’Académie. Il a pourtant fini par s’imposer comme l’ultra-favori, récoltant sept Oscars, dont celui de meilleur réalisateur pour Daniel Scheinert et Daniel Kwan.

Les principales récompenses

Daniel Scheinert et Daniel Kwan ont remporté l’Oscar très convoité du meilleur réalisateur pour leur long-métrage loufoque. « The Daniels » comme ils sont surnommés, ont remercié leurs mères et les artistes ayant travaillé sur leur film après être remontés sur scène pour recevoir cette nouvelle statuette. Ils l’ont emporté face à Steven Spielberg (« The Fabelmans »), Todd Field (« Tar »), Martin McDonagh (« Les Banshees d’Inisherin ») et Ruben Ostlund (« Sans Filtre »).

L’actrice malaisienne Michelle Yeoh a remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour « Everything Everywhere All At Once », devenant la première actrice d’origine asiatique à remporter cette récompense en 95 ans de cérémonies. « Pour tous les petits garçons et les petites filles qui me ressemblent et qui regardent ce soir, ceci est un symbole d’espoir et de possibilités », a-t-elle dit avec émotion. « C’est l’Histoire en marche », a-t-elle ajouté.

L’acteur américain Brendan Fraser a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle de professeur obèse reclus chez lui dans « The Whale ». Ancienne star de films à succès dans les années 1990 comme « La Momie », il signe ainsi un come-back spectaculaire après être tombé dans un oubli relatif.

Petite déception pour « Close »

L’Oscar du meilleur film international a échappé au réalisateur belge Lukas Dhont pour « Close », au profit du long-métrage allemand « A l’Ouest, rien de nouveau », adaptation d’un roman pacifiste sur la Première Guerre mondiale, produit par Netflix.