Aux Oscars, un vent de fraîcheur et une volonté d’ouverture

Avec sept récompenses, « Everything Everywhere All at Once », le film complètement barré des Daniels, a fait un carton plein lors de la 95e cérémonie des Oscars. Petite déception pour « Close » du Belge Lukas Dhont, reparti bredouille.

Nombre de retransmissions des Oscars sans incidents : 1. Comme le signale le tableau complété par le présentateur Jimmy Kimmel en fin de soirée, aucune gifle (comme celle de Will Smith l’an dernier) ou autre imprévu n’est venu perturber la 95e cérémonie des Oscars, qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi au Dolby Theater de Los Angeles. Au contraire, c’est plutôt un sentiment d’apaisement, d’ouverture et une sorte de vent de fraîcheur qui semblait souffler à Hollywood. Avec sept statuettes, c’est en effet Everything Everywhere All at Once, un film qui casse tous les codes, qui sort grand vainqueur de cette édition. Des récompenses qui mettent non seulement en évidence l’audace de ses metteurs en scène (Daniel Kwan et Daniel Scheinert alias les Daniels) mais aussi ses acteurs.