Guerre en Ukraine: de «violents combats» en cours dans le centre de Bakhmout

« Plus nous sommes proches du centre-ville, plus durs sont les combats », lui a fait écho Evguéni Prigojine, patron de Wagner dont les hommes sont en première ligne des combats pour Bakhmout que l’armée russe tente de prendre depuis l’été aux prix de lourdes pertes.

Bakhmout pourrait tomber « dans les prochains jours », a averti la semaine passée le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg. Pour le commandement ukrainien, il s’agit de tenir Bakhmout le plus longtemps possible, afin que la Russie y use un maximum d’hommes, d’armements et de munitions et qu’elle se retrouve affaiblie lorsque l’Ukraine lancera sa contre-offensive.