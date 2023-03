Le geste de grande classe de Romelu Lukaku: en offrant des chaussures à un attaquant italien, le Belge l’a fait sortir d’une dépression!

Raphael Odogwu peut dire merci à Romelu Lukaku ! Alors qu’il était en grande galère depuis des mois, le joueur italien de 32 ans a reçu un cadeau de Romelu Lukaku au printemps 2021. Lukaku était alors au sommet de son art avec l’Inter alors qu’Odogwu traversait l’une de ses pires saisons, enchaînant les blessures. Dans la foulée, l’attaquant italien s’est relevé et a contribué à la montée de Südtirol en Serie B. Il en est aujourd’hui à huit buts et quatre passes décisives pour sa première saison dans cette antichambre de la Première Division italienne.

Maillot floqué du numéro 90, celui que porte cette saison le Belge, il ne se fixe plus de limites. « J’ai bossé si dur ces dernières années », confie-t-il au Mag. « J’en récolte les fruits aujourd’hui. À moi d’en cultiver d’autres… Peut-être que je vais un jour me retrouver sur le même terrain que Romelu et qu’on échangera nos maillots ? »