Kendrick Scott dans le corridor de la solitude

Blue Note

Corridors, c’est le titre de cet album du batteur et compositeur Kendrick Scott. Un titre qui vient du long corridor de son appartement, qu’il arpentait pendant la pandémie alors qu’il se sentait seul. Cette solitude lui a imposé d’épurer ses compositions. Il voulait refléter l’isolement et le vide des rues. C’est pourquoi il a composé pour un trio, sans cuivres, sans luxuriance. Avec le contrebassiste Reuben Rogers et le saxophoniste Walter Smith III, il va au cœur du sujet, sans fioriture. Neuf titres, huit compos de Scott et une reprise de Isn’t this my sound around me de Bobby Hutcherson. Blues, post-bop, lyrisme, tension, inventivité mélodique, audace, imagination. Cet album reflète la gravité du confinement et l’énergie développée pour affronter la panique.