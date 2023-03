Affaire Sanda Dia: le ministère public requiert 18 à 50 mois de prison contre les membres du cercle étudiant

Le ministère public a requis lundi, devant la cour d’appel d’Anvers, 18 à 50 mois de prison contre les 18 membres d’un cercle étudiant de la KULeuven pour la mort de Sanda Dia lors d’un baptême en 2018.

Le 5 décembre 2018, le cercle Reuzegom avait organisé une épreuve de baptême à laquelle ont pris part Sanda Dia, un étudiant de la KULeuven âgé de 20 ans, et deux autres bleus. L’activité avait débuté à Louvain et s’était poursuivie dans un chalet à Vorselaar, où la victime avait dû rester plusieurs heures dans un puits glacé. L’état de santé du jeune homme s’était nettement dégradé après avoir ingurgité de l’alcool et de l’huile de poisson.