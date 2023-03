Les journalistes de RTL dénoncent le «casse de l’info»

Un large plan d’économies a été présenté à la rédaction de Bel RTL et Radio Contact, les deux radios de la chaîne privée, par les responsables de l’information Philippe Roussel et Frédéric Herbays, directeur des radios de RTL Belgium. Ceux-ci ont confirmé officiellement des informations qui circulaient depuis quelques semaines chez Bel RTL, déjà communiquées de façon officieuse et orale. Les économies présentées touchent en particulier les pigistes collaborant sur les deux radios, qui ont réagi par communiqué, pour dénoncer un « casse de l’info ».

« “Bel RTL coûte cher et ne rapporte rien, les radios généralistes ne fonctionnent plus”. Voilà ce que la direction nous répète depuis des semaines. L’idée est donc de faire des économies et cela passe par des coupes dans les dépenses de la rédaction. Economies déjà audibles le week-end avec, depuis la mi-janvier, les journaux réduits de 10 à 6 minutes et la disparition d’un poste de présentateur », avance le communiqué des pigistes de la chaîne.

Le plan d’économies, qui entre en vigueur le 3 avril, prévoit, poursuit le communiqué, la suppression de tous les bureaux régionaux de Bel RTL, et la réduction de la durée des journaux de la matinale, alors que, en soirée, plus aucune information ne devrait être diffusée après 19 heures.

« Toutes ces décisions ont des effets sur la qualité et la diversité de l’information proposée au public belge francophone. Elles ont aussi des conséquences humaines. Ces choix impliquent la suppression de 4 à 6 équivalents temps plein. Les journalistes pigistes sont les seuls concernés et voient leur nombre de jours de travail par mois largement diminué voire – pour 6 d’entre nous – être directement remerciés », poursuivent les pigistes dans leur communiqué, de façon anonyme « de peur des représailles ». La société des journalistes de RTL a également fait part de sa stupéfaction devant les intentions de la direction qui, déplore-t-elle, devrait affecter tous les journalistes de la rédaction. Les suppressions annoncées équivaudraient, ont calculé les pigistes et la SDJ, à 180 jours de travail en moins par mois.

Lors de la publication des chiffres d’audience du CIM, à la mi-février, le directeur des radios Frédéric Herbays avait confirmé le virage entamé par Bel RTL, appelée à jouer de moins en moins un rôle de généraliste pour devenir « la radio de référence qui informe et divertit les adultes de plus de 35 ans », avec une coloration plus musicale que par le passé. Une nouvelle grille est attendue pour le mois de septembre qui, selon le vœu des actionnaires de RTL Belgium, aurait pour premier objectif d’être « moins chère », la radio étant déficitaire depuis 3 ans, nous précise-t-on.

La société des journalistes de RTL s’est dit « alarmée par cette nouvelle orientation qui réduit considérablement l’accès à l’information qui sera donnée aux auditeurs ». Tout en précisant avoir conscience des contraintes économiques, celle-ci précise encore ne pas pouvoir « comprendre pourquoi l’information est autant remise en question », ni le timing de l’annonce, à trois semaines de la mise en place.