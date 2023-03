Domenico Tedesco se livre dans la presse allemande: «La fin de la génération dorée des Diables rouges? Kevin De Bruyne n’est également pas de cet avis»

Avec la perspective des premiers matches internationaux depuis la Coupe du monde au Qatar et notamment un match amical le 28 mars entre l’Allemagne et la Belgique, l’édition de ce lundi du bihebdomadaire allemand Kicker ouvre ses pages à Hansi Flick… et Domenico Tedesco. Chacun va dévoiler sa liste ce vendredi. Morceaux choisis de l’interview accordée par le sélectionneur belge à Oliver Hartmann.

Le plus jeune sélectionneur national au monde, trop jeune pour ce poste ?

« Cela dépend de ce que vous entendez par trop jeune. Je ne pense pas à l’âge. Je me réjouis simplement de cette mission, qui a été très intense dès les premières semaines. Travailler au quotidien avec une équipe de club avant d’accepter peut-être plus tard le poste relativement tranquille d’entraîneur national est un parcours plus traditionnel ? Mais ce n’est pas forcément la règle (rires). Dans mon cas, j’ai toujours écouté attentivement les offres et j’y ai consacré beaucoup de temps. Et pour celle de l’Union belge, j’ai eu une très bonne impression dès le début. »

Ses motivations pour devenir sélectionneur national belge.

« Tout d’abord, le fait de représenter un pays où les gens sont fous de football et s’identifient à leur pays. Ensuite, je trouve une équipe avec de bonnes individualités, qui jouent partout en Europe. De plus, après la déception de la Coupe du monde au Qatar, je trouve cela très motivant de prendre un nouveau départ. »

Il a refusé des offres de clubs (Séville, Nice, Hoffenheim, Southampton).

« Lorsque je suis contacté et qu’il y a un entretien, les clubs peuvent être sûrs que rien ne filtrera de mon côté. C’est pourquoi je ne commente pas les noms. J’ai reçu des offres et j’ai eu quelques rendez-vous, mais au final, il faut que tout concorde et que j’aie le sentiment que les choses peuvent rapidement s’améliorer. Ce n’était pas le cas. L’argent n’est pas une chose qui m’attire. Je peux le dire en toute bonne conscience, et cela se voit aussi à de nombreuses étapes de mon CV. »

Comment il a convaincu la fédération belge lors de l’entretien d’embauche.

« J’ai présenté mes idées. La Belgique a connu de grands moments au cours des six années passées avec Roberto Martinez, mais malgré cela, la Fédération et moi-même nous sommes surtout intéressés aux dernières prestations. Mon analyse s’est donc basée sur les trois matches de la Coupe du monde. J’ai essayé de comparer mon idée du football avec celle que l’on a vue au Qatar. Et j’ai présenté un pool de joueurs pour que la Fédération puisse se rendre compte que je ne connais pas uniquement les stars. Personne n’a dit : « Coach, tu dois rajeunir l’équipe ». Bien sûr, on le souhaiterait si les talents existent et si la qualité le permet. Mais par-dessus tout, la Belgique, en tant que nation de football, a l’ambition de réussir. L’objectif est de se qualifier pour l’Euro 2024 en Allemagne et rien n’a une plus grande priorité. »

Les éliminatoires ne seront pas une partie de plaisir.

« Il serait très dangereux de croire que ce sera facile. Mon travail consiste à y regarder d’un peu plus près. Les Autrichiens ont gagné contre l’Italie en novembre avec une équipe composée essentiellement de professionnels de la Bundesliga. Les Suédois sont toujours difficiles à manœuvrer, et de toute façon, il n’y a pas d’adversaire facile. En Conference League, il y a seulement quatre semaines, Gand a appris à ses dépens ce qu’il pouvait se passer en Azerbaïdjan. La qualification ne sera pas une promenade de santé. »

Après les retraits d’Eden Hazard et Toby Alderweireld, d’autres trentenaires sur la sellette (Witsel, Vertonghen, Mertens) ?

« Tout est une question de qualité, je l’ai dit aux responsables dès le premier jour. Lorsque nous jouerons la semaine prochaine, les meilleurs joueurs, selon nous, seront sur le terrain. Et si le meilleur à certains postes a 35 ans, il doit aussi jouer. Tu ne peux pas remplacer des joueurs confirmés par pure idéologie. Si tu mets un tel joueur sur le banc ou si tu ne le reprends plus, il doit pouvoir le comprendre. Ce sont des joueurs qui ont beaucoup d’expérience et qui ont beaucoup apporté à leur pays. Notre tâche est de vérifier s’il y a peut-être de meilleurs joueurs. Et s’il y en a, ils joueront. »

La liste de 130 joueurs potentiels a été réduite.

« En termes de perspectives, personne n’a été éliminé. Mais pour les prochaines échéances de mars, la liste s’est déjà considérablement réduite. »

La fin de la génération dorée ?

« L’expression est très souvent utilisée en Belgique. Après la décevante Coupe du monde, on a entendu partout : « Game over, c’est la fin de la génération dorée ! J’aimerais faire une distinction. Kevin De Bruyne a 31 ans, il ne pense certainement pas que c’est la fin. Et moi non plus, certainement pas. En Belgique, il y a beaucoup de jeunes talents, certains nés en 2005, qui percent dans leur club. Il y a quelque chose de passionnant qui se développe. Pour ne prendre qu’un exemple : Arthur Vermeeren a eu 18 ans en février et il est déjà titulaire à l’Antwerp. Le Cercle de Bruges a une équipe très jeune avec des joueurs intéressants, dont Hugo Siquet, prêté par le SC Fribourg. Ils sont sur notre liste, mais cela ne veut pas dire qu’ils seront déjà présents lors des premiers matches internationaux. »

La défense, le plus grand chantier ?

« Il y a beaucoup de joueurs de qualité et d’un bon âge dans les autres secteurs. Et il est également vrai que derrière, ce choix n’est pas aussi grand. Certains clubs belges, par exemple le Club Bruges, utilisent principalement des joueurs étrangers pour les postes défensifs. Cela ne nous facilite pas la tâche. »

Il faut choyer Kevin De Bruyne.

« C’est un joueur de haut niveau absolu. Lors des discussions avec des cadres de l’équipe, il est apparu que Kevin est un élément très important. Quand il est en forme, il entraîne l’équipe avec lui. C’est pourquoi nous voulons un Kevin De Bruyne en pleine forme et motivé. J’essaie de m’occuper de chaque joueur individuellement. Mais pas en fonction de leur statut. Pour moi, il s’agit avant tout de personnes importantes avec lesquelles je travaille et que je traite de manière ouverte, juste et respectueuse. Leur nom et leur importance dans l’équipe ne font aucune différence. »

Une courte préparation avec 3 jours avant la Suède.

« C’est peu de temps, mais cela doit suffire pour aborder ce match bien préparé. L’Allemagne ensuite ? Les matches étaient déjà fixés avant mon engagement et nous les prenons comme ils viennent. C’est un bon test, mais nous nous concentrons maintenant clairement sur le match de qualification en Suède. »

La Coupe d’Allemagne, un tournant pour sa notoriété.