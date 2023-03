Andreï Kostine, banquier russe: «L’effet des sanctions s’érode et une nouvelle économie se construit en Russie»

La banque VTB, sous sanctions occidentales depuis 2014, a subi de plein fouet les nouvelles mesures européennes et américaines après le lancement de « l’opération spéciale » du Kremlin en Ukraine. Propriété à 61 % de l’Etat, la deuxième banque russe est considérée comme un outil financier du pouvoir. Rencontre avec son patron, Andreï Kostine, pour sa première interview avec un média occidental en un an.

Dans les étroits cercles d’affaires proches du Kremlin, c’est un poids lourd. Andreï Kostine, proche de Vladimir Poutine, est le visage du capitalisme d’Etat que le président a développé en près d’un quart de siècle au pouvoir. Depuis 2002, deux années après l’arrivée de l’ex-espion au sommet du pouvoir, il dirige VTB, la deuxième principale banque de Russie. L’ancien diplomate de carrière, 66 ans, diplômé en politique économique, s’est imposé en fidèle parmi les fidèles. Tout comme Alexeï Miller et Igor Setchine, patrons respectifs de Gazprom et Rosneft, bras gazier et pétrolier du Kremlin, vieilles amitiés de Vladimir Poutine héritées de ses années d’espion au KGB.