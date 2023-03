Au calme avec «Ô Lake»

« Still » (Night Night Records).

Après son Refuge de 2019, le pianiste rennais Sylvain Texier nous revient avec Still qui porte bien son titre puisqu’on est vraiment au calme ici. Mais si son titre fait référence au calme et à l’immobilité, ce deuxième disque de prime abord paisible et caressant, aime nous surprendre avec les rythmes fiévreux de Night Moves, Avalanche ou encore Here. La partition néo-classique de Ô Lake (un nom que lui a inspiré le poème de Lamartine popularisé chez nous par Julos Beaucarne) consiste toujours à vouloir suspendre le temps, entre cordes et piano ensorcelants. Les compositions de Sylvain Texier sont à la fois délicates et contemplatives, intérieures et exubérantes, grâce à des orchestrations finement ciselées.