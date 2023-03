Loin des scenari catastrophe, l’économie russe tient bon face aux sanctions

Un an après, l’Union européenne mise sur ses dernières sanctions pour enfin faire mal à l’économie russe. « Le blitzkrieg économique contre la Russie a échoué ! », ne cesse pourtant de fanfaronner Vladimir Poutine. Depuis le début de « l’opération militaire spéciale » du chef du Kremlin en Ukraine, en février 2022, Moscou a en effet engrangé 191 milliards d’euros grâce à ses exportations de brut et de produits pétroliers (dont 85 milliards de l’UE). Et, en Russie, quand le pétrole va, tout va…